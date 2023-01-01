Ahmet Arvasi’yi anma etkinliğine İstanbul Ülkü Ocakları Teşkilat Başkanı Murat Yüksel, 4. Bölge Başkanı Korhan Çalışkan, Fatih Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Deveci, Sultangazi Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Aras, Bayrampaşa Ülkü Ocakları Başkanı Ensar Aydın, Zeytinburnu Ülkü Ocakları Başkanı Yasin Ekiz, Esenler Ülkü Ocakları Başkanı Cüneyt Erdoğan, Cebeci Ülkü Ocakları Başkanı Ercan Kaya, Beşiktaş Ülkü Ocakları Başkanı Saffet Demirbaş, Sultangazi Ülkü Ocakları Başkanvekili Tolga Durmuş, elektrik teknikeri Metin Çakan, gazeteci yazar Hüdavendigâr Onur ile yüze yakın lise, ortaokul ve üniversiteli öğrenciler katıldı.

Kayseri’de 2022 böyle geçti

Kayseri’de 2022 böyle geçti

İstanbul Ülkü Ocakları, Türk fikir ve dava adamlarından S. Ahmet Arvasi’yi kabri başında rahmet ve dualarla andı. Ülkü Ocağına mensup gençler Cafer Akçaoğlu ile Mustafa Demir’in okuduğu Kur’an-ı Kerim dinlendi.

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