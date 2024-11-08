İstanbul’da haftanın son iş gününde okulların kapanması ve ara tatilin başlamasıyla birlikte Yenibosna E-5 Karayolu’nda trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın son iş gününde Yenibosna E-5 Karayolu’nda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının 9 günlük ara tatilinin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Tatille birlikte servislerin eve dönüşleri ve iş çıkışları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.