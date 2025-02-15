İstanbul Tıp Fakültesi tarafından ‘Hasta-Uzman Buluşması’ programı düzenlendi. Nadir hastalıkların anlatıldığı programda konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel, "28 Şubat, Nadir Hastalıklar Haftası. İki nadir hastalık için biz toplantıyı, bu döneme getirdik. Hem hastalarımıza bu hastalık ile bilgi bilgileri aktarmak, güncel tedavi yöntemlerinden bahsetmek hem de onların sorularına cevap verebilmek istedik" dedi.

Tıpta iç hastalıkları (hematoloji) olarak bilinen ve milyonda bir görülen PNH ve aHÜS hastalıklarının tanısının daha erken tespit edilmesi için PNH ve AHÜS Derneği ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından ‘Hasta-Uzman Buluşması’ programı gerçekleştirildi. İstanbul Tıp Fakültesi’nde düzenlenen buluşmaya akademisyenler, doktorlar, uzmanlar ve hastalar katıldı.

Hastalıklar hakkında bilgi verildi

Hastalıklar hakkında bilgi veren Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Nuri Yenerel, "PNH, Paroksismal nokturnal hemoglobinüri diye adlandırılan kan yıkımıdır. Fakat bununla birlik beraber kemik iliği eksikliği ve vücutta pıhtılaşmaya eğilimle kendini gösteren nadir bir hastalıktır. aHÜS, Atipik Hemolitik Üremik Sendrom’da kan yıkımıyla kendini gösteren ama bu kez, yine pıhtıya eğilim böbrek yetersizliğiyle kendini gösteren ortaya koyan ve o da nadiren bir hastalıktır" dedi.

"Nadir hastalıkların farkındalığını arttırmak çok önemlidir"

Yapılan buluşmanın farkındalık oluşturması hedeflediğini söyleyen Prof. Dr. Yenerel, "İstanbul Tıp Fakültesi olarak paroksismal nokturnal hemoglobinüri ve Atipikhüs dediğimiz hastalığın hasta derneği ile birlikte bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için önemli. Önümüzdeki hafta sonu yani 28 Şubat gibi Nadir Hastalıklar Haftası. Biz bu toplantıyı bu iki nadir hastalık için bu döneme denk getirmek istedik. Bu sayede hem hastalarımıza bu hastalık ile bilgi bilgileri aktarmak hem de güncel tedavi yöntemlerinden bahsetmek ve asıl onların sorularına cevap verebilmek. Bundan da daha önemlisi onların deneyimlerini burada bizde öğrenip bu deneyimlerle kendi arkadaşlarını da diğer hastaları da görüp bu nadir hastalık için aslında yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek istiyoruz. Asıl amacımız budur. Bu çok önemli nadir hastalıkların farkındalığını arttırmak için çok önemli" şeklinde konuştu.

"Programda hastalar ve uzmanlar buluştu"

Hastaların ve uzmanların bir araya geldiğini söyleyen Prof. Dr. Yenerel, "Biz burada hematoloji uzmanı, erişkin nefroloji ve çocuk nefroloji uzmanları ile bu hastalık için bu bilgilendirme toplantısını yapıyoruz. Normalde kendi derneklerimiz arasında doktor arkadaşlarında farkındalığını artırmak için çok çeşitli bölgesel toplantılar yapmaktayız. Burada hekimler ve hastaları bir araya getirerek hastalarımıza ulaşmayı, onların bu konudaki farkındalığını ve bilgilerini arttırmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

"Farklı hastalıklarla da ilgili toplantılar yapılıyor"

Diğer organlarla ilgili hastalıklar hakkında toplantılar yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Yenerel, "Biz Tıp Fakültesi olarak hasta okulu yapıyoruz. Hastalara ait bilgilendirme toplantıları yapılıyor. Hematoloji Derneğinde lösemi, lenfoma, mielom gibi hematolojik hastalıklarla ilgili yine hasta toplantıları yapıyoruz. Aslında bu toplantıların artması hastalarımız için çok önemlidir. Hastalık zaten nadir, bilgilendirmek çok önemli. Toplantılar tanı için iyi oluyor. Benim hastalığımda milyonda bir bu hastalık görülüyordu. Bu toplantılar sayesinde milyonda 15 yani 100 binde 1 buçuk, 2’lere çıktı. İleriki dönemlerde bu hastalıkların tanısı daha da rahat konacak" dedi

Buluşma uzman doktor ve akademisyenlerin sunumlarını yapmalarıyla devam etti.