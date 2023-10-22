İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı tarafından 3. Serebral Palsi Sempozyumu düzenlendi. Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Fuat Bilgili, “Bu hastalara sadece kendi disiplini ile yaklaşmamak ve yaklaşırken çok yönlü düşünerek tedavisine karar verilmesi gerekiyor” dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde 3. Serebral Palsi Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma alanında uzman birçok doktor ve öğrenci katıldı. Hastalığa yönelik vakalarını sunum eşliğinde anlatan hocalar, dinleyicilerin sorularını yanıtladı. Sempozyumda hastalığa yönelik yapılan tedaviler ve yöntemler paylaşıldı.

“Bu hastaların tedavi edilmesi çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir”

Serebral palsi hastalığı hakkında konuşan Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Fuat Bilgili, “Serebral palsi tek bir disipline ait hastalık değildir. Ne ortopedi ne de fizik tedavicilerin şemsiyesi altındadır. Çünkü tedavi edilmesi gereken bilişsel, fiziksel, duygusal ve duyu problemleri vardır. Bu hastaların tedavi edilmesi çok disiplinli bir yaklaşım gerektirir. Bu sempozyumda hastalığın tedavisinde paydaş olan ekipleri bir araya getirdik. Nöroloji, beyin cerrahisi, ortopedi, fizik tedavi, plastik cerrahi, fizyoterapi gibi alanında iyi olan hocalarımızı bir araya getirdik. Serebral palsinin sadece bir kas iskelet problemi olmadığı, daha büyük problemlerin de olduğu katılımcıların aklında yer etti. Bu hastalara sadece kendi disiplini ile yaklaşmamak ve yaklaşırken çok yönlü düşünerek tedavisine karar verilmesi gerekiyor. Serebral palsinin tedavisine nasıl karar verildiğini öğrencilere asistanlara ve uzmanlara anlatmaya çalıştık. Burada her disiplin birbirinden yeni bilgiler öğreniyor. Güncel bilgilerimizi karşılıklı paylaşıyoruz. Bu sempozyum İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği tarafından 3’üncüsü yapıldı. Cuma günü de ultrason altında botulinum toksin kursunu yaptık. Bu kurslar ve sempozyumu artık geleneksel hale getirdik. Her sene çıtayı biraz daha yükselttik. Bunları yapmaya devam edeceğiz” dedi.