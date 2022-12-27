İstanbul Tıp Fakültesi ile Eczacıbaşı Evital arasında yapılan anlaşmayla hekimler online olarak hastalarla buluşuyor. Projeyle ilgili konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Şu anda arzın çoğalmasına rağmen talebin de çok olmasıyla hastanelerde inanılmaz bir yoğunluk vardı, hastanelere başvuruyla yönetilebilecek bir durum olmaktan çıkma noktasındaydı. Hastaneye gelmeden önceden görüşme yapmak suretiyle hastalarımızın sağlık sorunlarını çözmeye yöneldik. Türkiye’de kamuda böyle büyük bir üniversitede ilk defa yapılan bu uygulamanın başarısı ülkenin sağlık hizmeti sunumunda büyük bir çığır açacak” dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi ile Eczacıbaşı Evital arasında yapılan anlaşmayla hekimler online olarak hastalarla buluşuyor. Projeyle ilgili konuşan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Şu anda arzın çoğalmasına rağmen talebin de çok olmasıyla hastanelerde inanılmaz bir yoğunluk vardı, hastanelere başvuruyla yönetilebilecek bir durum olmaktan çıkma noktasındaydı. Hastaneye gelmeden önceden görüşme yapmak suretiyle hastalarımızın sağlık sorunlarını çözmeye yöneldik. Türkiye’de kamuda böyle büyük bir üniversitede ilk defa yapılan bu uygulamanın başarısı ülkenin sağlık hizmeti sunumunda büyük bir çığır açacak” dedi.

Son günlerde randevu bulamama sıkıntısı yaşayan vatandaşlar sıklıkla gündeme gelirken sağlık sistemiyle teknolojinin entegre olduğu projeler aracılığıyla birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Uzaktan sağlık hizmetini mümkün kılan sağlık ve sağlıklı yaşam platformu olarak ifade edilen Eczacıbaşı Evital ile Türkiye’nin en köklü tıp fakültelerinden İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi arasında da bir anlaşma imzalandı. İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı’nda gerçekleşen törene İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Eczacıbaşı Evital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emin Fadıllıoğlu, İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ümmihan İşoğlu, Eczacıbaşı Proje Koordinatörü Dr. Nadya Güher katıldı. Törende sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin önemine vurgu yapılırken, iş birliğine imkan tanıyan protokol imzalandı. Protokol ile hastalar İstanbul Tıp Fakültesi hocalarıyla lokasyondan bağımsız şekilde online olarak görüşme imkanına sahip oldu.

“Türkiye’de kamuda böyle büyük bir üniversite ve tıp hastanesinde ilk defa"

İmzalanan protokole ilişkin bilgi veren İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Sağlık hizmeti sunumları birkaç yöne ayrılıyor. Bir tanesi hastanelere başvurularak elde edilen sağlık hizmeti sunumu, bir de artık uzaktan sağlık hizmeti dijital platformalar kullanılarak elde edilen sağlık hizmeti sunumu. Şu anda arzın çoğalmasına rağmen talebin de çok olmasıyla hastanelerde inanılmaz bir yoğunluk, randevu bulamama şeklinde vatandaşlarımızdan gelen yorumlar vardı. Bu gerçekten hastanelere başvuruyla yönetilebilecek bir durum olmaktan çıkma noktasındaydı. Tabi Covid döneminin de getirmiş olduğu bir ivmeyle özellikle bu dijital platformların uzaktan sağlık hizmeti sunum platformlarının gelişmesiyle aslında ek bir alan oluştu. Gerçekten İstanbul Tıp Fakültesi olarak da biz bu alana yönelerek bu alanda hekimlerimizle hastalarımızı dijital platformlarda yani online olarak buluşturmak ve orada görüştürmek suretiyle hastaneye gelmeden, önceden görüşme yaparak hastalarımızın sağlık sorunlarını çözmeye yöneldik, bir sözleşme, protokol imzaladık. Protokol neticesinde hastalarımıza online olarak bir çevrimiçi, belli sürelerde hekimlerle buluşma şansı tanımış olacağız. Bu sayede hizmet alanını genişletmiş olacağız. Türkiye’de kamuda özellikle böyle büyük bir üniversite ve tıp hastanesinde ilk defa yapılan bu uygulama, bunun başarılı olması son derece önemli. Bundan sonra da başarılı olması halinde de diğer fakültelerimize, hastanelerimize de bunun yayılması ve devam ettirilmesi önemli. Bu sayede ikinci görüş almak isteyen vatandaşlarımız, hastalarımız İstanbul Tıp Fakültesi’nin deneyimli hocalarına bu sayede ulaşmış olacak. En azından onlarla da bir görüşme fırsatı olacak, gerektiğinde hastanelere de davet edilerek orada da muayene ve tedavileri yapılmış olacak” dedi.

“Projenin başarısı ülkenin sağlık hizmeti sunumunda büyük bir çığır açacak"

Çalışmanın vatandaşlar için önemli bir kazanım olacağını düşündüğünü ifade eden Prof. Dr. Tufan Tükek, “Sözleşme sonrası başlamış oldu zaten alt yapımız hazır. Bu 1 yıllık bir çalışmanın ürünü, tabi bunun hukuki boyutu var, bilişimsel boyutu, hasta haklarıyla ilgili sorunları var. Bunların hepsi çözüldü ve şu anda imzalanan protokolle birlikte yürürlüğe girdi. Bu Covid zamanı insanların hastanelere gelemediği dönemlerde özellikle kronik hastalığı olan, insanların uzaktan hekime ulaşmak ve sorunlarını çözmek amacıyla geliştirilmiş bir proje bu, şu anda Covid bitmiş olmasına rağmen bu yüz yılımızda artık böyle bir uygulamanın da sağlık hizmetlerinde yerinin olduğunu biliyoruz. Hakikaten de dünyada da örnekleri var, bu şekilde teletıp uygulamalarıyla hekime ulaşamayan ya da herhangi bir görüş alamayan, deneyimli bir hekime ulaşamayan ya da tıp fakültesi hekimine ulaşamayan insanlarımız ya da hastalarımız bu sayede çok rahat ulaşabilecekler. Diyelim ki bir şikayetiniz var, o şikayetinizle ilgili hangi bölüme gitmek istediğinizi öncelikle belirliyorsunuz. Daha sonra o konuyla ilgili size verilen listedeki hekimleri görüyorsunuz hangi hekimden randevu almak istiyorsanız o hekime tıklıyorsunuz. O hekimle belirli bir saat için randevulaşarak internet üzerinden online olarak evinizden görüşebiliyorsunuz. Projenin başarısı ülkenin sağlık hizmeti sunumunda büyük bir çığır açacak, büyük bir başarı sağlayacak. Gerçekten hastaların da zamanla buna adapte olarak tanımasıyla çok daha iyi bir yere geleceğini düşünüyorum. Biraz zamana ihtiyacı var tabi tanınırlık, bilinirlik açısından. Giderek artacağını, vazgeçilmez bir sağlık hizmeti sunumu olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“İnsanlar bundan vazgeçmiyor"

MHRS üzerinden aldığı randevuya gelmeyen bir vatandaşın 2 hafta süreyle ilgili branşa yönelik randevu alamamasıyla ilgili karara ilişkin konuşan Prof. Dr. Tükek şunları söyledi:

“Randevusuna gelmeyen insanları Bakanımız çok ikaz etti. Hakikaten onlar büyük bir sorun, onların yüzünden birçok insan randevu alamıyor. Gerçekten sağlık sıkıntısı yaşıyor. Böyle bir yola başvurulmuş olması da aslında gerekiyordu çünkü başka türlü insanlar bundan vazgeçmiyor. Süre de tanındı hakikaten ona rağmen hala randevu alıp randevusuna gitmeyen insanlar var. Bu anlamda ben böyle bir şeyin uygun olduğunu, en azından caydırıcı bir özelliği olduğunu düşünüyorum. Caydırıcı olabilecek mi zamanla göreceğiz. Problem doğurmaz çünkü acil sağlık hizmetleri devam ediyor. Bir sıkıntı yaşadığı zaman acillere gidebilecek bu insanlar, sadece poliklinik randevuları. Zaten poliklinikler de tetkik hastalarının olduğu yerler, hastaların biraz daha dikkatli davranmalarını sağlayacak”

“Kullanıcılar ülkemizin en köklü tıp fakültesindeki hocalarla online görüşme imkanı bulacak”

Anlaşmanın vatandaşlar için önemli bir hizmet olacağına dikkat çeken ve bireylerin sağlıklı yaşam yolundaki ihtiyaçlarına katkı sunmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerine vurgu yapan Eczacıbaşı Evital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emin Fadıllıoğlu, “Eczacıbaşı Evital’in kuruluş amacı ve temelini, her insanın sağlıklı yaşam hakkı oluşturuyor. Bugüne kadar bir hastane uygulaması, bir sağlık uygulaması, akıllı saatler ya da doktorlar için sanal klinik ve takvim uygulamalarında karşımıza çıkan dijital dönüşümde, daha kapsayıcı ve daha bütünsel bir yaklaşımla yeni bir dönem açıyoruz. Bu çerçevede son olarak ülkemizin ilk tıp fakültesi olan, halen ülkemizin sağlık alanında en önde gelen kurumları arasında yer alan İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi ile iş birliği yaptık. Evital kullanıcıları, ülkemizin en köklü tıp fakültesinde görev yapan sağlık profesyonelleri ile online görüşme imkanı bulacak. Hekimlerimiz uzaktan sağlık hizmeti verirken, hem çalışma takvimlerini hem de kayıtlarını lokasyon bağımsız oluşturarak zaman ve hız kazanacak. Sağlık çözümü arayanlar ve sağlık çözümü sunanları bir araya getirme hedefiyle bireylerin sağlıklı yaşam yolculuğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.