Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda gerçekleştirilen çelenk koyma töreniyle kutlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci kuruluş yıldönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda kutlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki resmi törende bir araya geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç ve Nimet Özdemir ile Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de hazır bulunduğu tören; Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra sırasıyla Gül, Sivri ve İmamoğlu, tören mangası eşliğinde Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. Çelenklerin konulmasının ardından resmi tören sona erdi.

Resmi törenin ardından, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koydu.

Anıt önünde, katılımcılarla birlikte anı fotoğrafı çektiren İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada vatandaşları Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet etti.

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti, 86 milyon yurttaşımızındır. Türkiye Cumhuriyeti, milletine emanet edilmiş bir kavramdır. Türkiye Cumhuriyeti, gençliğe emanet edilmiş bir kavramdır. Bütün bu yönleriyle, ikinci yüzyılın ilk Cumhuriyet kutlamasında, kesinlikle her birimize çok özel sorumluluklar düşmektedir” dedi.