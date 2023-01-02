İstanbul’da dün etkili olmaya başlayan sis sabah saatlerinde de sürdü. Yeni yılın ilk iş gününde Sultangazi’de yoğun sis etkisiyle görüş mesafesi düştü. Sisle kaplanan yolda tabelalar görünmez hale geldi. Sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler, trafikte kontrollü şekilde ilerledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, neyzen Niyazi Sayın’ı evinde ziyaret etti

İstanbul bu sabah da sisli bir güne uyandı. Sultangazi’de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, tabelalar adeta görünmez hale geldi.

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