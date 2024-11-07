İSKİ, Şile’deki Kabakoz Havzası’nda bulunan 5 kaçak yapıyı kaldırdı.İSTANBUL (İGFA) - İSKİ, 2560 sayılı “İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”a göre Şile ilçesinin Osmanköy ve Yazımanayır Mahalleleri’nde yer alan 12 kaçak yapının kaldırılmasını, yapı sahiplerinden tebligat yoluyla talep etti.

Tebligat sonrasında 7 yapı sahipleri tarafından kaldırıldı. Verilen süre içerisinde kaldırılmayan 5 kaçak yapı, İSKİ ekipleri tarafından kaldırıldı.

İSKİ, son 5 yıl içinde Avrupa Yakası’nda 771, Anadolu Yakası’nda 400 olmak üzere toplam 1171 kaçak yapıyı kaldırarak su havzalarının korunmasına katkı sağladı.

Kaçak yapıların yıkımı ile su kaynaklarını koruma çalışmaları devam ediyor.