İstanbul Eyüpsultan semalarında sabahın ilk saatlerinde yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı kendine hayran bıraktı.

İstanbul’da sabah saatlerinde yağmur sonrası gün doğumunda oluşan gökkuşağı Eyüpsultan semalarında görüntülendi. Yağmur bulutları ile birlikte oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bırakırken adeta kartpostallık manzaraya sahne oldu. Dron pilotu Mustafa Karahan’ın çektiği görüntüler izleyenleri hayran bıraktı. Bir süre gökyüzünde duran gökkuşağı daha sonra gözden kayboldu.