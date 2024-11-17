Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olan ve eserleri hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok sergide yer alan tezhip ve minyatür sanatçısı Müzehhip Alakuş, IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’nın büyük ilgi gördüğünü, bu tür etkinliklerin sanatçılar için önemli bir platform sunduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olan ve eserleri hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok sergide yer alan tezhip ve minyatür sanatçısı Müzehhip Alakuş, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve bugün sona eren IAAF İstanbul Sanat ve Antika Fuarı’yla ilgili açıklamalarda bulundu. Fuarın sanatseverlerden büyük ilgi gördüğünü söyleyen Alakuş, bu tür etkinliklerin sanatçılar için önemli bir platform sunduğunu belirtti.

“Fuarın, oluşturduğu enerji, sanat dünyasına dinamizm kazandırır”

Eserleri hakkında konuşan Alakuş, “Sanat fuarları, eserlerimizi geniş kitlelere ulaştırma şansı tanırken, aynı zamanda yeni koleksiyonerlere ve sanatseverlere ulaşmamızda büyük kolaylık sağlıyor. Sanatçılar için fuarlar sadece bir sergi alanı değildir. Aynı zamanda uluslararası bağlantılar kurmak ve sanatta etkileşimi artırmak adına yeni fırsatlar sunar. Fuarın, oluşturduğu enerji, sanat dünyasına dinamizm kazandırır. Bu gibi etkinlikler, sanatçıların yeteneklerini paylaşma ve farklı kültürlerle buluşma açısından da büyük önem taşır” diye konuştu.