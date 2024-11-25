Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 24 Kasım Pazar günü günlük toplam uçuş sayısı, dış hat günlük uçuş sayısı ve dış hat yolcu sayısında tüm zamanların en yüksek sayılarına ulaşılarak rekor kırıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 24 Kasım Pazar günü gerçekleşen uçuşlarda iç hatlar gelen 154, iç hatlar giden 144, dış hatlar gelen 222, dış hatlar giden 220 olmak üzere günlük toplam 740 uçuşla rekor kırıldı. Bir önceki uçuş sayısı rekoru 23 Temmuz 2018 tarihinde günlük toplam 739 seferle kırılmıştı. Havalimanında dün ayrıca dış hatlarda giden ve gelen toplam 442 uçuşla dış hatlar uçuş rekoruna da imza atıldı. Bir önceki rekor 6 Ağustos 2023 tarihinde 201 gelen ve 209 giden olmak üzere 410 dış hat uçuşuyla gerçekleşmişti.

Kırılan bir başka rekor ise dış hatlar yolcu sayısında kayıtlara geçti. 24 Kasım Pazar günü dış hat gelen yolcu sayısı 36 bin 701, dış hat giden yolcu sayısı 38 bin 599 olmak üzere toplam dış hatlar yolcu sayısı 75 bin 300 oldu. Bir önceki dış hat yolcu sayısı rekoru 17 Kasım 2024 tarihinde 36 bin 285 gelen, 36 bin 302 giden yolcu olmak üzere toplam 72 bin 587 yolcu ile kırılmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin (ACI Europe) açıkladığı haziran hava trafik raporuna göre bu yılın ilk yarısında Avrupa’nın hava trafiği en yüksek 10 havalimanı arasında yer aldı. ACI’nın açıkladığı haziran sonu rakamlarına göre bu senenin ilk yarısında Sabiha Gökçen’den yararlanan yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 19 milyon 835 bin 915 oldu.

Şehir içi ulaşım çeşitliliği ve merkezlere olan yakınlığıyla ‘Şehrin Havalimanı’ olarak adlandırılan Sabiha Gökçen Havalimanı 51 ülkede 38 iç hat ve 102 dış hat noktasına hizmet verirken, genel olarak 140 destinasyonla ulusal ve uluslararası güçlü bağlantılara sahip. Sabiha Gökçen Havalimanı, kasım itibarıyla 14 dış hat ve 1 iç hat olmak üzere toplam 15 yeni destinasyon açılışı gerçekleştirdi. Havalimanının 16 Aralık’ta başlayacak olan Fransa Nice uçuşları 15. yeni dış hat bağlantısı olacak ve havalimanı yılı 16 yeni destinasyon ile kapatacak.