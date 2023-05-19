Üçüncü İstanbul Peynir ve Zeytin Fuarı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde peynir ve zeytin severleri ağırlamaya devam ediyor.

3. İstanbul Peynir ve Zeytin Fuarı 2. gününde Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Gelen ziyaretçilere Anadolu’nun farklı noktalarında üretilen toplamda 200 çeşit peynir tanıtılıyor. Bir yandan peynir çeşitleri gelen ziyaretçilere ikram edilirken, diğer taraftan ise üretilen bu peynirler ile kuymak ve çeşitli lezzetler alanda yapılarak ikram ediliyor.

Unutulmaya yüz tutmuş Midiliç Çömlek Peyniri yeniden tanıtılıyor

Yozgat’ta unutulmaya yüz tutmuş bir peynir olan Midiliç Çömlek Peynirini tekrardan vatandaşlara sunarak yeniden topraktan gün yüzüne çıkardıklarını ifade eden Ebru Örmüş, “çanaklara basılan peynirler, toprağa çömlek ile gömülerek çeşni ve lezzet alır” diyerek üretiminde köylüler ile birlikte gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Yoğun bir katılımcımız var"

Fuar sorumlusu Yasemin Önder ise, “peynir fuarımız bu yıl üçüncüsüne kapısını açtı. Yoğun bir katılımcımız var. Türkiye’nin her yerinden 200 çeşit peynirin sergilendiği, ayrıca ödüllü zeytinyağlarının da yer aldığı bir fuar bu. Biz Türkiye’nin çeşitliliğini bu fuara getiriyoruz. İnsanlar gelip tatsınlar ve ülkenin peynir ve zeytindeki zenginliğini görsünler istiyoruz. Manyas’ından Erzurum’una kadar 7 farklı bölgenin tüm çeşitlerini burada bulunduruyoruz” dedi.

"Deprem bölgesinde ki üretici firmalarımızı ücretsiz fuarımızda ağırlıyoruz"

Fuarda deprem bölgesinden olan üretici firmalara öncelik tanındığını dile getiren Önder, “bu yıl fuarımıza bir sosyal sorumluluk projesi ekleyip deprem bölgesinde ki üretici firmalarımızı ücretsiz fuarımızda ağırlıyoruz. Ticaretlerine katkıda bulunup o bölgedeki peynirlerinde tadımına öncelik tanıyoruz. Geçen seneki beklentinin üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz bu yıl” ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler ise fuarda bulunan bazı peynirleri ilk defa tattıklarını ve lezzetli olduklarını söyleyerek alışverişlerine devam ettiklerini belirtti.