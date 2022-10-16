İstanbul’da cinayet, silahla yaralama, gasp ve birçok suça karışan suç çetesi üyelerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çete lideri ile birlikte 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’da cinayet, silahla yaralama, gasp ve birçok suça karışan suç çetesi üyelerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çete lideri ile birlikte 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te birçoğu yabancı vatandaşlara ait ve bazıları tarihi olan taşınmaz ve arsaları gayri resmi şekilde ele geçiren, bölgede hakimiyet kurmak için ‘kasten yaralama’ başta olmak üzere birçok suça karışan, çok sayıda cinayet ve silahla yaralama olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen organize suç örgütü üyelerini takibe aldı. Bu eylemlerin azmettiricisi ve planlayıcısı olduğu iddia edilen Mesut B.’nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik ekipler çalışma başlattı. Çete lideri Mesut B. ve yanındaki 30 kişi ile Beşiktaş’taki silahlı çatışma olayına karışan 18 şüpheli olmak üzere toplam 48 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul başta olmak üzere Adana, Muğla, Diyarbakır ve Düzce’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet ruhsatsız antika av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve bin 21 adet fişek, bir adreste sera olarak tabir edilen uyuşturucu madde imalathanesi, 2,10 gram kokain ve yaklaşık 1 kilo 730 gram esrar, sahte olduğu değerlendirilen 9 bin 580 euro ve 551 dolar ele geçirildi. Sağlık kontrolleri gerçekleştirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.