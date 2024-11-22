Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’nda derece yapan 13 sporcu 2025’teki New York Maratonu kapsamında koşulacak Dünya Yaş Grubu Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu’na 40 binden fazla kişi katılırken maratonda rekorlara imza atıldı.

4 bin 156 kişi ile maratonda “bitiren koşucu rekoru” 10 yıl sonra kırılmış oldu.

Bağış konusunda da rekorların kırıldığı maratonda 13 sporcu, 2025’teki New York Maratonu’nda Dünya Yaş Grubu Şampiyonası’na katılma hakkı kazanırken söz konusu sporculara Tokyo, Berlin, Boston, Londra, Chicago, New York ve Sidney’den oluşan 7 maratonluk seriyi bünyesinde barındıran Abbott World Marathon Majors tarafından gerekli onay verildi.

2 Kasım 2025'teki New York Maratonu ile birlikte düzenlenecek 2025 Yaş Grubu Dünya Şampiyonası'nda koşacak olan sporcuların isimleri ise şöyle:

Hasan Uludağ, Necdet Kökçü, Recep Uluışık, Salih Dursun, Murat Kaya, Ahmet Bayram, Svetlana Kaya, Nikolay Maurin, Kenneth Kiprop Kipkemoi, Barbara Lyons, Anne Thomsen, Margus Kiviruut, Ulyana Sharikova.