Bu yıl Türkiye İş Bankası sponsorluğunda 45. kez düzenlenen İstanbul Maratonu’nda gerçekleştirilen halk koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Bir vatandaş köprü üzerinde evlilik teklifinde bulundu.

Bu yıl 45. kez düzenlenen İstanbul Maratonu, 8 kilometrelik halk koşusu ile tamamlandı. Katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası tarafından başlayıp, Avrupa yakası tarafında bulunan Beşiktaş sapağından Barbaros Bulvarı’na geldi. Beşiktaş’tan geçen spor severler, Beşiktaş Stadı’nın önünde parkuru tamamladı. Binlerce vatandaşın katıldığı koşu, renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bayraklarını taşıdı.

Filistin’e destek mesajları verildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken fotoğraf çektiren vatandaşlar, Filistin’e de destek mesajı verdi. Birçok vatandaş, Filistin bayrakları ve İsrail’i kınayan pankartlar taşırken, bazı spor severler ise İsrail aleyhine slogan attı.

Köprüde evlilik teklifi yapıldı

Koşuya katılan bir vatandaş, köprüde evlilik teklifinde bulundu. Katılımcılar, evlilik teklifinin kabul edilmesi üzerine çifti alkışlayarak kutladı.