Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu 46. İstanbul Maratonu’na bu yıl da Bağcılar Belediyesi engelli atletleri damgasını vurdu.

46. İstanbul Maratonu’nda, Bağcılar Belediyesi’nin engelli atletleri yeni bir başarıya daha imza attı. 42 km Tekerlekli Sandalye Koşu parkurunda Kadınlar kategorisinde Zübeyde Süpürgeci ve erkekler kategorisinde ise Ömer Cantay ipi birinci olarak göğüsleyerek kariyerlerine bir başarı daha eklediler. Yarışlarda ayrıca yine kadınlar kategorisinde Zeynep Acet ikinci ve Nurşah Usta üçüncü olurken, erkekler kategorisinde Birol Kamar ise dördüncülüğü elde etti.

42 km Tekerlekli Sandalye Koşu parkurunda kadınlarda birinci olan Zübeyde Süpürgeci, yarış sonrasında “Zor oldu ama başardım. Birincilikle bitirdim. Desteklerinden dolayı başkanımız Abdullah Özdemir’e teşekkür ederim” dedi. Erkekler kategorisinde birinci olan Ömer Cantay ise ‘Bu sene de İstanbul Maratonu’nda birinci oldum, şampiyonluğumu tazeledim. Aldığımız ödülleri Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir’e hediye ediyoruz; onun desteği bizler için çok kıymetli” diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılarlı engelli atletlerin katıldıkları her müsabakadan madalyalarla dönmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Verdikleri emeklerin meyvesini kazanılan başarılarla aldıklarını ifade eden Özdemir, Bağcılarlı milli atletlerin aynı zamanda ülkemizi uluslararası yarışlarda da en iyi şekilde temsil ettiğinin altını çizdi. Özdemir, “46. İstanbul Maratonu’nda da atletlerimiz ipi en önde göğüsledi. Kadınlar kategorisinde ilk 3’te yine bizim atletler yer aldı. Kendilerine desteğimiz her zaman devam edecek. Tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.