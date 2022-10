Bir zamanlar kongre turizminde 5. sıraya kadar yükselen İstanbul, tekrar atağa kalkacak.

İstanbul Ticaret Odası 16. Oteller Komitesi Başkanı Aydın Karacabay, “İstanbul turizmini hak ettiği noktaya çıkarmak için çalışacağız. Kongreden gastronomiye kadar her alanda komiteler kuracağız. Alanında uzman isimler, bu komitelerde yer alacak. İstanbul turizmi her alanda bir numara olmayı hak ediyor. Özellikle İstanbul’u kongre turizminde ait olduğu noktaya taşımak istiyoruz. Bir dönem kongre turizminde 5’inciliğe kadar yükselen İstanbul, şu an 83’üncü sırada. İstanbul’u yeniden kongre şehri yapmak için canla başla mücadele edeceğiz. Kongre ve cruise turizmi İstanbul için çok önemli. Çünkü yüksek harcama kapasitesine sahip turistler bu yollarla şehrimize geliyor. Eğer bunu başarırsak İstanbul ve ülkemiz turizmden çok daha büyük gelir elde edebilir” diye konuştu.

Karacabay, “Yapılan çalışmalarla İstanbul kongrede 5’inci sıraya kadar yükseldi. Kongre ve cruise turizmi düşünüldüğünde bunların olmadığı noktada İstanbul’da otellerin fiyatları bir hayli düşüyor. Nasıl büyük bir öneme sahip olduklarını kongre ve cruise’un olmadığı dönemlerde çok net gördük. Bu yüzden cruise, gastronomi ve kongre komitesi kurulmasını sağlayacağız. 5. sıraya kadar yükselen İstanbul artık 83’üncü sırada. Biz 5’inci sıradayken Paris 1’inci sıradaydı. Orada da çeşitli olaylar yaşandı ancak Paris 1’inci sıradaki yerini kaybetmedi. İstanbul ise 83’üncü sıraya kadar geriledi. İstanbul’u yeniden kongre turizminde başa oynayan bir şehir haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Karacabay, “İstanbul’u çeşitli bölgelere ayıracağız. İl ve ilçe belediyeleri ile belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantılar düzenleyip, sektörün sıkıntılarını dinleyeceğiz. Sorunlara ve eksiklere göre çalışmalar yapacağız. Turizmcinin yeşil pasaport alması için de çalışmalar yapacağız. Küçük otelcilerin de bundan faydalanması için 3 yılda 1,5 milyon dolar olan ihracat rakamının biraz daha aşağı çekilmesini talep edeceğiz. Sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri de yetişmiş, kalifiye çalışan bulmak. Bu sorunu da eğitim kurumları ve yetkililerle el ele vererek çözeceğiz. İstanbul’da taşınan havalimanı sonrasında o bölgede büyük bir boşluk oluştu. İstanbul turizmini ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz” dedi.