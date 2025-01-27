İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından ’2025 Yılı Mali Destek’ programlarının ikinci bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Katılımcılara, İkiz Dönüşüm Mali Destek Programı ve Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), 2025 yılı Mali Destek Programları kapsamında başvuru sürecine dair detayları paylaşmak ve potansiyel başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla yüz yüze toplantılar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2025 Yılı Mali Destek Programları için 2. bilgilendirme toplantısı MEXT Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, İkiz Dönüşüm Mali Destek Programı ve Yapay Zeka Teknolojileri Mali Destek Programları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Katılımcılar, başvuru süreci, değerlendirme kriterleri ve başvurabilecek kurumlar hakkında detaylı bilgilere ulaşma fırsatı buldu. Ayrıca, projelerin hazırlanması ve sunulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar toplantı kapsamında ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSTKA Yenilik ve Teknoloji Birimi Başkanı Mevlana C. Kaplan, İstanbul Kalkınma Ajansı hakkında kısa bir bilgi vererek, 50’den fazla mali destek programı uyguladıklarını söyledi. Kaplan, “İstanbul Kalkınma Ajansı resmi olarak 2008 yılında kuruldu. 2009 yılında faaliyetlere başladı. 2017 yılı itibariyle bölge planlarını yayınladı. Üçüncü bölge planımızda geçen senenin sonunda 2024-2028 bölge planı yayınlandı. Ajans çalışmaları hep bölge planı çerçevesinde belirleniyor. İstanbul’daki bütün paydaşlarımızın görüş ve önerileriyle hazırladığımız bölge planı çerçevesinde planlıyoruz. Bu planlar çerçevesinde mali desteklerimizi uyguluyoruz. İlave olarak yatırım destek faaliyetlerini de yürütüyoruz. Bugün konuşacağımız İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka Teknolojileri Programı da 2024-2028 İstanbul bölge planının hedef ve öncelikleri çerçevesinde hazırlandı. 2010 yılından itibaren bugüne kadar 50’den fazla mali destek programı uyguladık” dedi.

Konuşmanın ardından; İSTKA Yenilik ve Teknoloji Birimi Uzmanları Ayşen Yazıcıoğlu Yapay Zeka Teknolojileri, Hakan Sipahioğlu İkiz Dönüşüm, Abdurrahim Ahat ise başvuru ve değerlendirme süreci hakkında katılımcıları bilgilendirdi.