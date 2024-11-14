Zaman zaman vatandaşlara uyarılarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İstanbul İtfaiyesi, mutfakta alınması gereken yangın önlemlerine karşı uyarıcı bir paylaşımda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, mutfakta alınması gereken yangın önlemleri ile ilgili uyarıcı paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından vatandaşları alması gereken tedbirler konusunda uyaran İtfaiye, olası yangınlara karşı şu önlemlere sıraladı:

Pişirme işlemi süresince mutfaktan asla ayrılmayınız!

Pişirme cihazlarınızı ve diğer ekipmanlarınızı detaylı temizleyiniz.

Mutfağınızdaki havalandırma sistemlerinin (davlumbaz ve aspiratör gibi) sorunsuz çalıştığından emin olunuz, temizliğini ihmal etmeyiniz.

Yemek pişirirken çocukları her zaman kontrol ediniz ve güvenli mesafede kalmalarına dikkat ediniz.

Özellikle yüksek akım çeken elektrikli mutfak aletlerinizi aynı anda kullanıyorsanız, farklı prizleri kullandığınızdan emin olunuz.

Kolayca alev alabilecek nesneleri (fırın eldivenleri, tencere tutacakları, ahşap mutfak eşyaları, el havluları, perdeler, gıda ambalajları vb.) ocaktan, fırından veya diğer sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.

Yangın söndürme cihazını mutfakta veya yemek pişirme alanında kolayca erişilebilen bir yerde bulundurunuz.