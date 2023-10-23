İstanbul Ticaret Odası (İTO), İsrail’in saldırıları karşısında Filistin’e ortak destek bildirisi yayınladı.

İTO Meclisi’nin İsrail’in Filistin’i hedef alan saldırılarına ilişkin yayımlanan ortak deklarasyonda, ‘‘Gazze’de Filistinliler ile birlikte insanlığın da ölmemesi için uluslararası toplumu İsrail güçlerini durdurmaya çağırıyoruz. İnsani yardımların bölgeye sürekli bir şekilde ulaştırılmasının devamını sağlamaya çağırıyoruz’’ ifadesi kullanıldı.

İstanbul Ticaret Odası Meclisi’nin Ortak Deklarasyon metninde şu ifadeler yer aldı:

“Müslümanların ilk kıblesi Kudüs’deki Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı Filistin topraklarında İsrail ordusunun başta Gazze el-Ehli Baptis Hastanesi olmak üzere okul ve hastane gibi sivil alanları bombalayarak yaptığı katliamı, İstanbul Ticaret Odası Meclisi olarak şiddetle telin ediyoruz.

Masum çocukların ve sivillerin öldürülmesi hiçbir şart ve ahvalde kabul edilemez. İsrail güçlerinin bir hastaneyi vahşice bombalamasıyla 500’e yakın Filistinlinin şehit edilmesi ve bir o kadarının da yaralanması, bütün insanlığın vicdanını yaralamıştır. İsrail ordusunun bölgede sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor oluşu da endişeleri arttırmaktadır.

“Gazze halkı ve Filistin ile tam dayanışma halindeyiz”

Filistinli kardeşlerimizin acısı tüm vicdanları dağlamıştır. Hiçbir savaş ve çatışma hukukuna, temel insan hakları ve ahlaki değerlere sığmayan İsrail güçlerinin bu saldırganlığı, Gazze’yi mezalim ve vahşet alanına dönüştürmüştür. İstanbul iş dünyasının en büyük temsilcisi olan İstanbul Ticaret Odası Meclisi olarak, Gazze’de Filistinliler ile birlikte insanlığın da ölmemesi için uluslararası toplumu İsrail güçlerini durdurmaya ve insani yardımların bölgeye sürekli bir şekilde ulaştırılmasının devamını sağlamaya çağırıyoruz. Gazze halkı ve Filistin ile tam dayanışma halindeyiz. Tarihte eşine rastlanmayacak bu modern barbarlığı ve vahşice saldırıları tüm kalbimizle kınıyoruz. Ayrıca Türk ve dünya iş alemini de, vahşetin ve katliamın bir soykırıma dönüşmeden durdurulup, barışın tesis edilmesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.”