İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Pendik’te yapılan Asayiş ve Narkotik Uygulaması denetimlerine katıldı. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurularak didik aranırken Yıldız, ilçe genelinde yapılan denetimlerle ilgili bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler, Çevik Kuvvet, Özel Harekat, İlgili Şube Müdürlükleri ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün katılımı ile suçla mücadele kapsamında, işlenen suçların faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik “Asayiş ve Narkotik Uygulaması” gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katılarak yerinde denetledi. Uygulamalarda şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

“İstanbul’un huzuru ve güvenliği, vatandaşlarımızın emniyet için uygulamalarımızı devam ettiriyoruz”

Denetimlere katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız burada yaptığı açıklamada, "İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur anlayışı ile bugün Pendik’teyiz. İstanbul genelinde uygulamalarımızı yaptık ve bugünde Pendik’te 9’uncu uygulamamızı yapıyoruz. 33 farklı noktada 480 personelimizle, asayiş ve narkotik ekiplerimiz ile sahada uygulamalarımızı İstanbul’un huzuru ve güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı

“Suç ve suçlu ile mücadelede sıfır tolerans anlayışımızı sokaklardaki uygulamalarımız ile göstereceğiz”

İstanbul’da uygulamaların devam edeceğini belirten Yıldız, "İstanbul’un her köşesini güven içerisinde tutmaya çalışan fedakar meslektaşlarımıza İstanbul halkımıza ve siz değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Suç ve suçlu ile mücadelede sıfır tolerans anlayışımızı sokaklardaki bu uygulamalarımız ile göstereceğiz. İstanbul’un her köşesinde güvenli bir İstanbul haline getirmek için fedakar meslektaşlarımız ile bu uygulamalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.