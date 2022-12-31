İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ait videolardan oluşan bir video klip hazırladı. Klipte narkotik köpekleri, atlı polisler ve yapılan operasyonlara ilişkin emniyet teşkilatının çalışmaları yer aldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 2021 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ait videolardan oluşan bir video klip hazırladı. Klipte narkotik köpekleri, atlı polisler ve yapılan operasyonlara ilişkin emniyet teşkilatının çalışmaları yer aldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 2021 yılında kent genelinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ait videolardan oluşan bir video klip hazırladı. Klipte, narkotik köpekleri ‘Cadı’ ve ‘Rexo’, atlı polis ‘Fırtına’, ve emniyet teşkilatının çalışmaları yer aldı.

Klip, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından “ Düzeni ve güveni sağlamak için yeni yılda da hep yanınızdayız” adıyla yayınlandı.