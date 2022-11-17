İstanbul Havalimanı’nda Tahran-İstanbul seferi yapan uçağın bagajında bulunan valizde keçeye emdirilmiş vaziyette 3 kilo 680 gram morfin ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda Tahran-İstanbul seferi yapan uçağın bagajında bulunan valizde keçeye emdirilmiş vaziyette 3 kilo 680 gram morfin ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı NARKOKİM ekipleri tarafından Tahran-İstanbul seferi yapan uçağın yolcu beraberindeki bagajlar risk analizi çerçevesinde narkotik köpekler ile kontrole tabi tutuldu. Dedektör köpeğin çantalardan birine aşırı tepki vermesi üzerine x-ray taraması yapıldı. Şüpheli yoğunluk tespit edilen valiz tekrar bagaj bandına yüklendi. Yolcu salonunda hazır bulunan Gümrük Muhafaza ekipleri valizi banttan alan şüpheli şahsı yakaladı. İncelemeler sonucunda valizinin taban, üst ve yan çeper kısımlarının farklı bir astardan yapıldığı anlaşıldı. Astarın içerisinde keçelere emdirilmiş kahverengi toz maddeler görüldü. Yapılan test sonucu kumaşa emdirilen maddenin morfin olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkındaki soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.