İstanbul Havalimanı’nda engelli yolcuların da seyahat ederken faydalanabileceği özel bir kafe açıldı. Arnavutköy Belediyesi tarafından engelli vatandaşların istihdama kazandırılması için yapılan çalışmalar sonucunda 9 engelli vatandaş yeni işlerine kavuştu.

İstanbul Havalimanı’nda engelli yolcuların da seyahat ederken faydalanabileceği özel bir kafe açıldı. Arnavutköy Belediyesi tarafından engelli vatandaşların istihdama kazandırılması için yapılan çalışmalar sonucunda 9 engelli vatandaş yeni işlerine kavuştu.

İstanbul Havalimanı’nda dünyada bir ilk gerçekleştirilerek engelli yolcuların da seyahat ederken faydalanabileceği özel bir kafe açıldı. Arnavutköy Belediyesi de bu projede yer alarak engelli vatandaşların istihdamına katkı sağladı. Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM), Arnavutköy Belediyesi İstihdam Merkezi (ABİM) ve İGA Bilişim işbirliği 9 engelli vatandaş istihdam edildi.

“AYEM aracılığı ile işe başladım”

AYEM sayesinde işe alındığını belirten Sevgi Seslikaya, “Daha önceden bir iş deneyimin yoktu ama AYEM’in vermiş olduğu kurslara katıldım. Bu kurslar da çok eğitici oldu. AYEM aracılığıyla İstanbul Hava Limanı’nda işe başladım. Belediye başkanımız Ahmet Haşim Baltacı’ya çok teşekkür ederim, her zaman arkamızdaydı. Engellilerin istihdam edilmesi için birçok projesi vardı. Birçok projesinde de bulundum. Kısmet bugüneymiş, çok güzel bir işe başladım ve çok güzel bir şekilde devam ediyor” dedi.

Kafe Yanımda’nın açılışına katılan Arnavutköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli, “İstanbul Havalimanı İşletmesi’nin yapmış olduğu sosyal projenin bir paydaşı olarak biz de buradayız. AYEM ve ABİM olarak bilinen birimlerimizde kayıtlı engelli vatandaşlarımıza iş imkânı oluşmuş oldu. Bizim için bir mutluluk oluşturdu ve bundan dolayı da gurur duyuyoruz. AYEM’den eğitim almış vatandaşlarımızın bir iş imkânı bulmalarına katkı sağlamış olmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.