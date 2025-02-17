İstanbul Havalimanı Yolu’nda, otoyol kenarında duraksayarak park eden araçlar diğer araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Otoyolu park gibi kullanan araç sürücülerinin, ani manevraları kazalara davetiye çıkarıyor. Araç kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde bir servis aracıyla hafif ticari aracın kazadan kıl payı döndüğü anlar böyle görüntülendi.

İstanbul Havalimanı’na giden otoyolların kenarlarında yolcu bekleyen bazı otomobil sürücüleri havalimanı içerisine girmeyerek otoyol kenarında duraksama yapıyor. Yapılan duraksamalar nedeniyle araç sürücülerinin yaptığı manevralar yürekleri ağza getiriyor. Hem kendi canlarını hem de diğer araç sürücülerinin canlarını hiçe sayan sorumsuz sürücülerin manevraları kazalara davetiye çıkartıyor. Bir servis aracının önüne aniden atlayan hafif ticari aracın az kalsın neden olacağı kaza, araç kamerası tarafından böyle görüntülendi. Görüntülerde otoyol üzerinde ilerleyen servis minibüsünün önüne aniden atlayan hafif ticari araç sürücüsünün yaptığı sorumsuz sürüşün az kalsın faciaya sebep olacağı anlar görüldü. Servis minibüsü şoförünün ani freni kazayı önledi.