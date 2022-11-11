İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 03-09 Kasım 2022 dönemini kapsayan raporuna göre, günlük ortalama bin 232 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 03-09 Kasım 2022 dönemini kapsayan raporuna göre, günlük ortalama bin 232 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu.

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EUROCONTROL’ün, Kasım ayının ilk haftasında yapılan geniş değerlendirme raporunu yayınladı. 03 - 09 Kasım 2022 dönemi hava trafik istatistiklerine göre; günlük ortalama bin 232 uçuş ile İstanbul Havalimanı, Avrupa’daki en yoğun havalimanı oldu. Türkiye ise günlük ortalama 2 bin 470 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.