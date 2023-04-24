Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 2023 yılı Mart ayı hava trafik verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 263 uçuş ile Londra Heathrow Havalimanı’nı geride bırakarak Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL tarafından yayınlanan Hava Trafik Operasyonları Mart-2023 Raporu’ndaki istatistiklere göre, Türkiye Mart ayında günlük ortalama 2 bin 324 uçuş ile Avrupa’da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6’ncı sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı ise günlük ortalama bin 263 uçuş ile Avrupa’daki en yoğun havalimanı olurken ikinci sırada günlük bin 190 uçuş ile Londra Heathrow, üçüncü sırada ise günlük bin 135 Paris De Gualle yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 549 uçuş ile 17’nci oldu.