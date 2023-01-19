Açıldığı günden beri havacılık dünyasının yoğun ilgisini çeken İstanbul Havalimanı, yapılan araştırmada 309 destinasyona ulaşım imkanı sağlayarak dünyanın bağlantısı en fazla havalimanları arasında ikinci sırada yer aldı.

Açıldığı günden beri havacılık dünyasının yoğun ilgisini çeken İstanbul Havalimanı, yapılan araştırmada 309 destinasyona ulaşım imkanı sağlayarak dünyanın bağlantısı en fazla havalimanları arasında ikinci sırada yer aldı.

İngiltere merkezli The Independent gazetesi öncülüğünde havacılık sektörüne ilişkin araştırmalara imza atan Cirium tarafından, "Dünyanın Bağlantısı En Fazla Havalimanları" listesi yayımlandı. İGA İstanbul Havalimanı, listede Frankfurt Havalimanından sonra ikinci sırada yer aldı. Paris Charles De Gaulle Havalimanının ise bağlantısı en fazla olan üçüncü havalimanı olduğu açıklandı. Yapılan araştırmaya göre Almanya’da bulunan ve Lufthansa’nın ana merkezi olan Frankfurt Havalimanının 330 destinasyona bağlantısıyla "Dünyanın Bağlantısı En Fazla Olan Havalimanı" olduğu belirtildi. İGA İstanbul Havalimanının ise 309 destinasyona ulaşım imkanı sağlayarak, "Dünyanın Bağlantısı En Fazla Havalimanları" listesinde ikinci sırada yer aldığı kaydedildi.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Türk Hava Yollarının, çoğu Afrika olmak üzere diğer tüm hava yolu şirketlerinden daha fazla ülkeye hizmet verdiği ifade edildi.