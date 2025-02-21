İstanbul’da son iki gündür etkisini gösteren kar yağışı, bugünde günün ilk saatlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Ataşehir’de Özel Halk Otobüsü karlı yolda mahsur kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yaptığı uyarıların ardından son iki gündür İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, bugünde günün ilk saatleri itibari ile devam ediyor. Şehrin her iki yakasında alçak kesimlerde de etkisini arttıran yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. İşe gitmek için araçları ile yola çıkan vatandaşlar ara sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 16F kodlu Fındıklı-Üsküdar hattındaki Özel Halk Otobüsü yokuşlu yolda ilerleyemeyerek yolda kaldı. O anlar böyle görüntülendi.