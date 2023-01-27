Yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi’nde çalışma esnasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 3 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.

Yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi’nde çalışma esnasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken 3 kişinin dumandan etkilendiği belirtildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında yapımı devam eden İstanbul Finans Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Finans Merkezi’ne ait B blokta bulunan -4’üncü katta çalışma esnasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle binada bulunan işçiler tahliye edilirken, 3 kişi yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara oksijen takviyesi yaparak yaralıları tedbiren ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması ve duman tahliyesi yaptı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.