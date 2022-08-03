İstanbul'da bu yıl 3’üncüsü gerçekleşecek “Esenler Film Günleri” kapsamında düzenlenecek 'Esenler Kısa Film Yapım Desteği' için başvurular 30 Eylül'e kadar devam edecek.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilecek “Esenler Film Günleri”, 11-15 Kasım tarihleri arasında sinemaseverleri Esenler’de buluşturacak. Ulusal sinemayı desteklemek ve bu alanda yeni üretimlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla film günleri kapsamında düzenlenen “Esenler Kısa Film Yapım Desteği” için başvurular başladı.

Tema ve tür kısıtlaması bulunmaksızın; Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin kısa metraj film senaryoları ile katılım sağlayabileceği “Esenler Kısa Film Yapım Desteği”ne başvurular 30 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.

TOPLAM 120 BİN TL PARA ÖDÜLÜ!

“Esenler Kısa Film Yapım Desteği” kapsamında ön jüri tarafından belirlenerek finale kalan 10 proje, ödüller için yarışacak. Ana jürinin finalistler arasından seçtiği 3 proje, 40'ar Bin TL yapım desteği almaya hak kazanacak.

“Esenler Kısa Film Yapım Desteği”ne başvuru yapmak için www.esenlerfilmgunleri.com adresi ziyaret edilebilir.