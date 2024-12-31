İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni yılda Beyoğlu ve çevresinde olumsuz durumlara anında müdahale ve suçun önlenmesine yönelik Taksim Gezi Parkı girişine Mobil Komuta Merkezi kuruldu.

Yeni yıla saatler kalan İstanbul’un sembol noktalarında Beyoğlu ilçesi Taksim ve İstiklal Caddesi’nde insan yoğunluğu artarak devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise yeni yıl kutlamaları çerçevesinde on binlerce polis ise tedbir aldı. Alınan tedbirler kapsamında Taksim Gezi Parkı girişine Mobil Komuta Merkezi kuruldu. Polis ekipleri komuta merkezinde anlık görüntü ile adeta kuş uçurtmuyor. Ekipler saniye saniye komuta merkezinden güvenlik tedbirini sürdürmeye devam ediyor.