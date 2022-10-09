İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından "Şok Evleri" olarak bilinen evlere düzenlenen baskında 39 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonun devamında da Fatih’te kaçak göçmenlerin sınır illerinden sevkini sağladığı tespit edilen ticari taksiye yapılan operasyonda 5 göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından "Şok Evleri" olarak bilinen evlere düzenlenen baskında 39 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonun devamında da Fatih’te kaçak göçmenlerin sınır illerinden sevkini sağladığı tespit edilen ticari taksiye yapılan operasyonda 5 göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa’da “Şok Evi” olarak adlandırılan 3 adrese baskın yaptı. 9 Pakistan ve 30 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmenlere evlerini kiraya veren D.E. isimli şahıs da yakalandı. D.E.’ye kaçak göçmenleri barındırması nedeniyle 20 bin 592 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs, 6 Ekim Perşembe günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca 6 Ekim tarihinde Fatih’te kaçak göçmenlerin sınır illerinden sevkini sağladığı tespit edilen bir ticari taksiye yönelik de operasyon düzenlendi. Operasyonda ticari taksi sürücüsü B.Y. ile takside bulunan Afganistan uyruklu 5 şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar geri gönderme merkezine teslim edildi. Ticari taksi sürücüsü B.Y.’ye ise 12 bin 870 TL idari para cezası uygulandı. Ticari taksi sürücüsü, “göçmen kaçakçılığı” suçundan 7 Ekim Cuma günü sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.