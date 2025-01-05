Eyüpsultan’da görevi başındayken seyir halindeki bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu şehit olan polis memuru Emirhan Aramış için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli olan 2003 doğumlu polis memuru Emirhan Aramış ve meslektaşı Hasan Eker, dün akşam saatlerinde Eyüpsultan’da devriye görevlerini yaptığı esnada Ö.O. isimli bir sürücünün şerit değiştirirken motosiklete çarpması sonucunda savrularak düşmüştü. Kazada yaralanan 2 polis memuru Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 7 Ağustos 2023 tarihinde polislik mesleğine başlayan Emirhan Aramış, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Aramış’ın cenazesi memleketi Balıkesir’e gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde şehit polis Emirhan Aramış için tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1’inci Ordu Komutanı Metin Topel, 3’üncü Kolordu Komutanı Sezai Öztürk, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Mustafa Kaya, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanı Serkan Tezel, Kara Harp Enstitüsü Müdürü Hüsnü Özlü, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Metin Akbaş ve şehit polis memurunun Balıkesir’de yaşayan ailesi katıldı.

Düzenlenen törenin ardından Aramış’ın cenazesi memleketi Balıkesir’e gönderildi. Öte yandan, şehit polis Emirhan Aramış’ın cenazesinin yarın Balıkesir’in İvrindi ilçesinde bulunan Büyükyenice Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.