Türkiye’nin ekran endüstrilerinde global rekabet gücünü artırmayı hedefleyen merkez FabriKHAS, 27 Ocak Pazartesi günü Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde düzenlenecek törenle resmen kapılarını açıyor.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında ortaklaşa finanse edilen FabriKHAS, ekran sektörlerinde inovasyonu ve teknolojik gelişimi teşvik ederek fark oluşturan profesyonellerin fikirlerini hayata geçireceği bir merkez olmayı amaçlıyor. Film, dizi, reklam, animasyon ve oyun gibi ekran sektörlerinin farklı alanlarına hizmet edecek şekilde tasarlanan FabriKHAS, en yeni teknolojilerle donatılmış stüdyo ve prodüksiyon alanlarından eğitim ve mentorluk hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede imkanlar sunuyor.

Merkez; proje geliştirme, fon kaynaklarına erişim ve uluslararası iş birliklerini destekleyerek Türkiye’nin fark oluşturan endüstrilerinin dünya çapında görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Resmi açılış töreni 27 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek

FabriKHAS’ın resmi açılış töreni, 27 Ocak Pazartesi günü Kadir Has Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri, Kadir Has Üniversitesi Rektörü, mütevelli heyeti üyeleri ve endüstrilerin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Etkinlikte, merkezin misyonu, vizyonu ve sektöre sunacağı katkılar tanıtılacak.

Türkiye’nin küresel ekonomi içindeki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor

FabriKHAS; 4K kamera sistemleri, motion capture teknolojisi, XR stüdyoları ve post-prodüksiyon odaları gibi modern ekipmanlarla donatılmış altyapısıyla sektör profesyonellerinin projelerine doğrudan destek sağlayacak. Ayrıca, eğitim programları, mentorluk hizmetleri ve uluslararası proje geliştirme fırsatlarıyla sektör çalışanlarına kapsamlı bir ekosistem sunmayı hedefliyor.

Kadir Has Üniversitesi tarafından yürütülen bu önemli girişim, inovatif endüstrilerin sürdürülebilir büyümesini desteklerken Türkiye’nin küresel ekonomi içindeki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’nin endüstrileri için yeni bir dönem başlıyor

FabriKHAS, İstanbul’un ekran sektörleri için sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte iş birliği ve inovasyonun adresi olacak. Teknik altyapıdan eğitim ve fon desteğine kadar geniş kapsamlı hizmetler sunan bu merkez, üretken profesyonellerin yeni fikirlerini hayata geçirmelerine ve global pazarlarda rekabetçi projeler üretmelerine imkan sağlayacak.

Türkiye’nin ekonomisinin dönüştürücü bir gücü olarak FabriKHAS, İstanbul’un ekran endüstrilerindeki rolünü daha da güçlendirmeye hazırlanıyor.