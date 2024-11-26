Fatih’te bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arka tarafındaki içinde kırtasiye malzemeleri bulunan deposunda yangın çıktı. 86 hasta başka kliniklere sevk edilirken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Fatih’te İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arka tarafındaki kırtasiye malzemesi bulunan depoda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Hastaneye ait olduğu öğrenilen depoda iddiaya göre, elektrik panosundaki arıza nedeniyle yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. 86 hasta ise dumandan etkilenmemeleri için sedyeyle hastanenin içindeki başka kliniklere sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, duman tahliyesi yapıldı. Olay da ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ve yangın nedeniyle dışarı çıkartılan hastaların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.