Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, Düzce depreminin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğinin ilk 48 saatte anlaşılabileceğini söyledi.

Maden Jeolojisi Yer Bilimleri ve Deprem Uzmanı Serkan İçelli, Düzce depreminin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğinin ilk 48 saatte anlaşılabileceğini söyledi.

Serkan İçelli Düzce depremiyle ilgili yaptığı değerlendirmede bu depremin beklenen İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğinin ilk 48 saat içerisinde yapılacak gözlemlerle anlaşılabileceğini ifade ederek, “Bugün bir deprem yaşadık, bu deprem saat 04.08’ de Düzce ilinde 10.6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem 6 büyüklüğünde meydana geldi. Bu deprem birçok ilde hissedildi. İnsanların aklına ‘ Marmara’da gerçekleşecek olan büyük deprem etkilendi mi?’ Sorusu geldi. Bu tetikleme mekanizmasının çalışması için yaklaşık 48 saat gözlemlememiz gerekiyor, bölgedeki lokasyonu takip etmemiz gerekiyor. Gözlemlerden sonra kesin bir cevap verebiliriz. Şuan sansasyonel haberler dolanabilir, bunlara kulak asamayınız. Benim kişisel görüşüm Marmara ve Kumburgaz havzaları kendi başlarına deprem üretebilecek potansiyeldeler. Havzalarda ortama 5.8 ve 6.2 enerji potansiyeli var ve bu bölgeler herhangi bir tetiklemeye ihtiyaç duymayacaklardır. Bu depremin haritasını 19 Ağustos tarihinde gösterdik. Hangi kırıkta hangi yırtılmanın olacağını, depremin büyüklüğüne kadar verdik” dedi.

“Hendek ile Gölçük arasında sıkışma var”

İçelli, Hendek ile Gölçük arasında enerji sıkışması olduğunu dikkat çekerek, “Marmara denizindeki gerçekleşecek olan depremi tetiklemesine etkisi olmamasına rağmen Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki depremlerin batıya doğru kaçtığını da varsayarsak Hendek ile Gölcük arasında bir şıkıma var. Bu sıkışma Düzce depremiyle birlikte kontrol etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Bu deprem Sivas’ta olsaydı ne olurdu?

İçelli, Düzce’de yaşanan depremin Sivas’ta gerçekleşmesi halinde önemli ölçüde yıkım gerçekleşeceğini vurgulayarak, “Sivas ve diğer illerde herhangi bir tetikleme olmayacaktır. Ama bugünkü deprem Sivas’ta veya da yakın merkezli bir yerde olsaydı çok can kaybımız olurdu ve enkaz altından çok vatandaş çıkarmış olurduk. Çünkü 1999’da Düzce’de birçok bina yıkıldı ve yerine yenileri yapıldı, şehir tekrardan kuruldu. Sivas’ta herhangi bir yenileme durumu yok. Binalar eski ve hala güçlendirilmedi. Buna benzer bir deprem yaşarsak bizim için hiç iyi olmayacak” ifadelerini kullandı.

Depremde yapılabilecek yanlışlar

İçelli açıklamasında deprem esnasında yapılabilecek yanlışlıklara da değinerek, “Bizler deprem hakkında insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Öncelikle deprem tatbikatını ailenizle birlikte yapın, evde mutlaka uygulayın. Eviniz enkaz haline gelse bile çocuklarınız ve aile fertlerinin nerede olduğunu bilirseniz onlara ulaşılmasını daha çabuk sağlarsınız. Deprem anında daha önceden belirlediğiniz yaşam üçgenlerinizden sakın ayrılmayın, kesinlikle merdivenlere ve balkonlara gitmeyin. Siz kaçmaya çalışırsanız ilk yıkılacak olan merdivenler, bu merdivenlerde ölürsünüz. Binanız sağlam kalsa bile merdiven enkazında hayatınızı kalırsınız, kesinlikle kaçmayın. Zaten o sarsıntı esnasında kapı gergiye gelip kasılmış olan kapıyı açılmayacaksınız. Kapı açılsa dahi elektrikler gideceği için merdiven boşluğuna düşebilirsiniz” şeklinde konuştu.