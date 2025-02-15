DENİZLİ (İHA) – İnşaat sektörünün önemli firmalarından Deda Yapı, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde hayata geçirdiği yeni konut projesini duyurdu. İstanbul, Denizli ve Afyonkarahisar’dan yatırımcıları ve ev sahibi olmak isteyenleri hedefleyen proje "Haydi Dazkırı, Haydi Türkiye" sloganıyla yola çıktı.

Deda Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deda, Dazkırı’da hayata geçirdikleri yeni projeyi tanıttı. "Aşkın, sevdanın, mutluluğun, güzelliğin yaşandığı adres" olarak tanımlayan Deda, Dazkırı projesinin ev sahibi olmak isteyenlere büyük cazip fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. Abdullah Deda, "Haydi Dazkırı, haydi Türkiyem benim de evim olsun, benim de bir yuvam olsun diyorsan Dazkırı projemizi ve konutlarımızı bir yakından tanıyalım. Gezelim araştıralım . Böyle bir sevda yok, böyle bir güzellik yok" sözleriyle projeye olan güvenini dile getirdi.

10 yıl 2.48 faizle konut kredisi imkanı

Proje kapsamında, 10 yıl vadeli ve 2.48 faiz oranıyla konut kredisi kullanma imkanı sunuluyor. Akıllı ev teknolojileriyle donatılan konutlar, havuzlu ve asansörlü site içerisinde yer alıyor. Ayrıca, alttan ısıtma sistemiyle konforlu bir yaşam alanı sunuluyor.

"Yatırımda konut önemlidir"

Deda Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deda, yatırımın önemine de dikkat çekerek, "Yatırımda dolar, euro, altın hele hele faiz hiç mi hiç değil. Yatırımda konut önemlidir. O yüzden konut konut konut diyorum. Yılların yatırımcısıyım, yılların yatırım uzmanıyım. Tüm geçmişlerime baktığımda konut hep artı yapmıştır. Çarpı iki kat fark yapmıştır. Konuta bakın. Sizin de başınızı sokacak bir eviniz olsun. Deda Yapı, Deda Düğün Salonları, Deda İnşaat, Deda Grup olarak biz sizinleyiz. Biz sizin için varız. Biz sizler için çalışıyoruz. Biz evlendirelim diye uğraşıyoruz. Haydi dostlarım birlikte yaşayalım diyorum" sözleriyle, Dazkırı’da yeni bir yaşamın kapılarını aralamak isteyen herkesi projeye davet etti.

Dazkırı, Denizli ve Afyonkarahisar’a olan stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Hem İstanbul’dan yatırım yapmak isteyenler hem de bölgedeki konut arayışında olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor.