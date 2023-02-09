İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında 2 başsavcı vekili ile 30 savcının da bulunduğu konvoy, 1 tır yardım malzemesi ile birlikte Hatay’da görev yapmak üzere yola çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında 2 başsavcı vekili ile 30 savcının da bulunduğu konvoy, 1 tır yardım malzemesi ile birlikte Hatay’da görev yapmak üzere yola çıktı.

Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmak isteyen ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından görevlendirilen 2 başsavcı vekili, 30 cumhuriyet savcısı, 23 zabıt katibi, 17 şoför ve 2 güvenlik görevlisi, 14 araç ve 1 tır yardım malzemesi ile birlikte saat 09.30’da Hatay’da görev yapmak üzere yola çıktı.