Sonbaharın şehre renk katan etkinliği İstanbul Coffee Festival’i, Türk Telekom Prime’ın iletişim ve sahne sponsorluğunda hafta sonunda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Etkinlikte Can Bonomo, Anıl Emre Daldal, Atakan Çelik ve Deeperise & Pınar Süer sahne alacak.

Sonbaharın şehre renk katan etkinliği İstanbul Coffee Festival’i, Türk Telekom Prime’ın iletişim ve sahne sponsorluğunda hafta sonunda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Etkinlikte Can Bonomo, Anıl Emre Daldal, Atakan Çelik ve Deeperise & Pınar Süer sahne alacak.

Türk Telekom Prime’ın iletişim ve sahne sponsoru olduğu İstanbul Coffee Festival, 8 Ekim Cumartesi ve 9 Ekim Pazar günü KüçükÇiftlik Park İstanbul’da devam ediyor. Hafta sonunda birbirinden ünlü şarkıcıların ve grupların sahne alacağı İstanbul Coffee Festival’de, ziyaretçiler 8 Ekim Cumartesi akşamı Anıl Emre Daldal ve Can Bonomo’yu dinleme imkanı yakalayacak. 9 Ekim Pazar akşamı ise Atakan Çelik ve Deeperise & Pınar Süer sahne alacak.

Festivale katılmak isteyen Türk Telekom Prime müşterileri biletleri dsmbilet.com üzerinden alabilecek.

İstanbul Coffee Festival biletlerinde seans uygulaması bulunuyor. Seans detayları şöyle açıklandı:

Tam gün biletleri saat 10.00-20.00 saatleri arasını kapsıyor

1. Seans 10.00-14.00

2. Seans 15.00-20.00

Türk Telekom Prime Sahnesi Sanatçı Listesi

8 Ekim Cumartesi

Anıl Emre Daldal- 18.00

Can Bonomo- 19.00

9 Ekim Pazar

Atakan Çelik- 17.00

Deeperise & Pınar Süer- 18.00