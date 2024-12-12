İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Destek İstanbulkart ile ekonomik güçlük çeken hanelere her ay bin lira nakdi desteğini yeni yılla birlikte bin 500 liraya çıkardı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), her geçen gün ekonomik güçlük çeken İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. İBB, Sosyal Destek İstanbulkart ile ekonomik güçlük çeken hanelere her ay bin lira nakdi destek veriyor. İBB, 2025 Ocak ayı itibariyle nakdi desteği bin 500 liraya çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyoekonomik yoksunluk içerisinde olup temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken hanelere periyodik olarak nakdi destek sunuyor.

Bu kapsamda, Sosyal Destek İstanbulkart’ı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlıyor.

Her ay binlerce haneye düzenli olarak bin lira nakdi destek veren belediye, 2025 yılında hanelere sağlanan nakdi desteği bin 500 liraya çıkardığını açıkladı.

Sosyal Destek İstanbulkart için başvuru kriterleri, İstanbul’da ikamet etmek ve sosyal inceleme sonucunda, sosyoekonomik desteğe ihtiyaç olduğunun tespit edilmesi şartları aranıyor.