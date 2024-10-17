İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri, Fatih ve Zeytinburnu'ndaki eğitim kurumlarının kantinlerinde tüketici hakları kanunu kapsamında fiyat etiket denetimi gerçekleştirdi. Kantinlerde öğrencilere satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin kontrolü de sağlandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği Ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a istinaden okul kantinlerinde fiyat etiketi denetimleri gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Fatih ve Zeytinburnu'ndaki okul kantinlerini denetledi.

Kantinlerde öğrencilere satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketinin bulunup, bulunmadığı kontrol edildi. İBB Zabıta Ekipleri tarafından gıda ürünlerinin son kullanma tarihi de denetlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nca okul kantinlerinde gerçekleştirilen fiyat etiketi denetimlerinin dışında bilinçli tüketici anlayışının gelecek nesillere taşınması amacıyla öğrencilere yönelik “Bilinçli Tüketici” seminerlerinin de düzenlendiğini belirterek, zabıta ekiplerinin 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi boyunca okul kantini denetimleri gerçekleştirmeye ve bilinçli tüketici seminerleri düzenlemeye devam edeceği belirtildi.