Eyüpsultan’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

Eyüpsultan’da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dr. Mustafa Kemal Gavazoğlu ve Bedriye Gavazoğlu Vakfı Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Eyüpsultan’da düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Törende bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Güzelliklerin yaşatılmasını, hizmetlerin görülmesini isteriz. En büyük özelliğimiz, hesap vermekten çekinmeyiz. Bizi seçen halkımıza hesap vermeyi onurlu bir görev olarak görürüz. Her birimizin tarihe karşı yüklendiği sorumluluklar var. Her birimiz bu mücadelenin arkasında olmak zorundayız. Bizim mücadelemiz hak, hukuk ve adalet mücadelesidir" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Bedriye Hanımın güzel yüreğinin bu fırsatı İstanbul adına çok güzel bir hizmete dönüştürmek ve burada geleceğe dair İstanbul’un yaş almış büyüklerine güzel hizmetler sunacağımız bir merkezi hep birlikte temelini atıyoruz. Bizi bu süreçte motive eden en önemli şey, bu dönemin ruhu gereği millete olan sorumluluğumuzdur. Bundan asla vazgeçmedik. İlk günden itibaren şehrimizin ihtiyaçlarını can kulağıyla dinledik" dedi.