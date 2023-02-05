İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili son tahminleri değerlendirerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda İstanbul’da beklenen kar yağışıyla ilgili son tahminleri değerlendirerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda İmamoğlu, kent genelinde etkili olan Sibirya kökenli soğuk havayla ilgili son tahminlere ve alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sibirya kökenli diye tarif edilen soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak"

Önümüzde soğuk bir hava sürecinin olduğunu belirten İmamoğlu, "Bugün itibarıyla soğuk hava dalgası bizimle buluşmaya başladı. Şu anda yağmur ve karla karışık yağmurla başladı gün ama ilerleyen saatlerde bunun kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla var. Bugün özellikle öğleden sonra başlamak üzere gece boyunca devam edecek olan fırtına en önemli başlık. Tabii bu fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. Bu Sibirya kökenli diye tarif edilen soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak. Hatta hissedilen derecenin normalde 0 derecenin bile eksi 5-6-7’lere kadar hissedilmesi öngörülüyor. O bakımdan tedbir alırken, biz sahada akışı en düzenli şekilde yönetmeye çalışırken özellikle insanlarımızın böylesi sert bir hava koşulunda da çok dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım ve baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla da dışarıya çıkılmaması ve hatta mümkünse bir yolculuk yapacaksa da toplu taşımanın kullanılması önemli bir uyarıdır diye ifade edeyim" dedi.

"Henüz valiliğimizden okullarla ilgili ya da kamu çalışanlarıyla ilgili bir açıklama yok"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağını belirttiğini söyleyen İmamoğlu, "Şunu da söyleyelim, henüz valiliğimizden okullarla ilgili ya da kamu çalışanlarıyla ilgili bir açıklama yok. Bu zaman dilimi içerisinde eğer böyle bir tedbir alınırsa da bunu vatandaşlarımızla paylaşıyor olacağız. İstanbul’da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Görev başında olan personel sayımız 9 bin 649. Bu denli kalabalık bir ekiple İstanbul’umuzun her köşesinde farklı görev tanımlarıyla işimizin başında olacağız" şeklinde konuştu.

"Bazı çatı uçmaları ya da ağaç devrilmeleri mümkün olabiliyor. Bu konulara hassas davranalım"

Açıklamasına devam eden İmamoğlu, "Metrobüs yoluna özel kar küreme araçları aralıksız görev yapacaklar, bu da önemli. Aynı zamanda metro istasyonlarımızda da arkadaşlarımız hizmet içerisinde olacak. 40 noktada kumanya ve mobil dağıtımla insanlarımıza destek olacağız. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da bizim sorumlu olduğumuz yol ağında -4 bin 23 kilometrelik yol ağından bahsediyorum- 598 müdahale noktasında hazır bekliyor olacaklar. Yollarda da özellikle 377 adet hazırda tuz kutuları bulunuyor. Kesinlikle bu tür ortamlarda, hele hele fırtınanın yoğun yaşanacağı öngörülen bu ortamda, tabii bazı çatı uçmaları ya da ağaç devrilmeleri mümkün olabiliyor. Bu konulara hassas davranalım. Özellikle özel yapılarda alınması gereken tedbirler, -ki şantiyeler olabiliyor İstanbul’un muhtelif noktalarında- buna dönük bütün kurum, kuruluşları, şirketleri de uyarıyorum. Mutlaka tedbirlerini alsınlar. Bu denli sert fırtınaya karşı kendi alanlarında, sahalarında mutlaka hazırlıklı olsunlar" ifadelerini kullandı.

"Lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan İmamoğlu, "Güçlü bir ekibimiz ve ekipmanımız var. Mevcutta şu an itibarıyla 257 bin ton tuz stokumuz bulunmakta. Traktör sayımız bunun dışında 168 adet. Ki bunlar, dediğim gibi köy yollarında çalışıyor olacak. Kurtarıcı vinç ve çekici sayımızı 49’a çıkarttık. Yine 104 kilometrelik metrobüs güzergahında da 44 aracımız ve iş makinamız hazır olacak. Tabii bunların bakımına dönük de yine 32 adet aracımız, ani arızalarda onlara destek olacak. Tam ekip işimizin başındayız, sahadayız. Ben bugün bazı atölyeleri de ziyaret edeceğim. Sahadaki çalışmaları kontrol edeceğim. Tekrar ifade edeyim lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Tabii ki işimize, gücümüze giderken de olabildiğince toplu taşımayı kullanmayı tercih edelim. Çalışma saatleriyle ilgili ya da okullarımızla ilgili, valiliğimizin bir tedbir kararı oluşursa da onu da yine siz kıymetli hemşerilerimizle paylaşacağız. İşin tabii şöyle bir tarafı da var: Ne yazık ki yüzde 30’un altına düşen baraj doluluğumuz için bu bereket bize ve bölgemize iyi de gelecek. Onun için hasarsız, sıkıntısız, Allah korusun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan bu süreci aştığımızda karın güzelliğini, bereketini de hem milletçe hem de topraklarımızın yaşamasını diliyorum" diye konuştu.