İstanbul’da bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul’da bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü’ne Avrupa Çelik Köprü Ödülü 1915 Çanakkale Köprüsü’ne Avrupa Çelik Köprü Ödülü

İstanbul’da bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tekneyi kurtarmak için çalışma başlattı. 7.5 metre boyundaki tekne KEGM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile yedeklenerek Büyükdere’ye emniyetle yanaştırıldı.