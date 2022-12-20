İstanbul’un bazı noktalarında sabah saatlerinde yağmur etkisini gösterdi. Yağmurun ardından güneşin yüzünü göstermesiyle İstanbul Boğazında gökkuşağı ortaya çıktı. Boğazın üstünde ortaya çıkan gökkuşağı masalsı görüntüler oluşturdu. Üsküdar sahilinden kameraya yansıyan gökkuşağı manzarası görenleri mest etti.

İstanbul’da sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından güneşin açmasıyla İstanbul Boğazında oluşan gökkuşağı masalsı görüntüler oluşturdu. Üsküdar sahilinden kameraya yansıyan gökkuşağı görenleri mest etti.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.