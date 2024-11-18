İstanbul Boğazı’nda Kandili açıklarında dümeni kilitlenen tanker kurtarılıp römorkörler eşliğinde Ahırkapı Emniyet Sahası’na çekildi.

Rusya’dan Kocaeli’ye seyrederken Kandilli açıklarında dümen arızası yapan Nazan isimli tanker, olay yerine gelen römorkörler tarafından kurtarılarak Ahırkapı Emniyet Sahası’na demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NAZAN isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 römorkörümüz refakatinde, KURTARMA-9 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi. Çift yönde ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 00.50 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açılması planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.