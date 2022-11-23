İstanbul Boğazı’nda yapılan su ürünleri denetiminde, balık avcılığı yapan 8 teknede tespit edilen ürünler zaman ve boy yasağı yönünden kontrol edildi.

İstanbul Boğazı’nda yapılan su ürünleri denetiminde, balık avcılığı yapan 8 teknede tespit edilen ürünler zaman ve boy yasağı yönünden kontrol edildi.

İstanbul Boğazı’nda gece su ürünleri denetimi yapıldı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri görevlileri tarafından yapılan denetim de balık avcılığı yapan 8 tekneye çıkılarak avlanıldığı tespit edilen ürünler zaman ve boy yasağı yönünden kontrol edildi. Ayrıca, balıkçı tenekelerine ait evraklar kontrol edildi. Denetim esnasında tekne sahiplerine zaman ve boy yasakları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.