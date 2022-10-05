İstanbul Boğazı’nda makina arızası yaşayan 92 m. boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.

İstanbul Boğazı’nda makina arızası yaşayan 92 m. boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince Türkeli Demir Bölgesi’ne demirletildi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı Polisin "Dur" ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı

Tuzla’dan Novrossiyk’e seyir halindeyken İstanbul Boğazında Yavuz Sultan Selim Köprüsü önlerinde makine arızası yapan 92 m boyundaki T-MOON isimli gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, KURTARMA-8 Römorkörü refakatinde Türkeli Demir Bölgesi’ne emniyetle demirletildi.