Tuzla’dan Rusya’ya seyir halindeyken Üsküdar önlerinde dümeni kitlenen 190 metre boyunda 32 metre genişliğinde Panama bayraklı Viva Eclipse adlı kuru yük gemisi Üsküdar açıklarında makine arızası yapmış, 53 bin 800 ton taşıma kapasiteli gemi, Boğaz’da sürüklenirken demir atarak durabilmişti. Üsküdar açıklarında demir atan gemi kurtarma çalışmalarının ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda kılavuz kaptan, Kurtarma-8, Kurtarma-9 ve Kurtarma-10 römorkörleri refakatinde Küçükçekmece Demir Bölgesine emniyetle demirletildi.

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